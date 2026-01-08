Le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat a ordonné à l’ensemble des acteurs du tourisme et de l’artisanat du pays de « renforcer immédiatement les mesures de prévention au sein de leurs établissements », après la confirmation de cas du Mpox sur le territoire national ». Cette alerte communiquée au grand public ce mercredi 7 janvier, est contenue dans une note de service.

Selon le ministère malgache du Tourisme et de l’Artisanat, « le port du masque est désormais strictement obligatoire pour l’ensemble du personnel et de la clientèle dans tous les établissements touristiques et artisanaux ». Cette mesure temporaire cible particulièrement « les hôtels, restaurants, agences de voyages, sites et marchés artisanaux, les transports touristiques ainsi que les activités guidées ».

Les acteurs touristiques visés par cette mesure sanitaire, sont également tenus de « veiller au respect rigoureux des gestes-barrières, au renforcement des mesures d’hygiène et de désinfection, ainsi qu’à l’information et à la sensibilisation du personnel et des usagers ».

A ce jour, « six cas confirmés de Mpox et 76 cas suspects ont été recensés à Madagascar », selon des chiffres officiels rendus publics par le ministère malgache de la Santé publique.

L’île voisine des Comores, a instauré à titre préventif depuis le 7 janvier, l’obligation de détention d’un certificat vaccinal pour tous les voyageurs malgaches en déplacement vers le territoire comorien,.