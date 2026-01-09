Le gouvernement burkinabè a officiellement mis fin aux fonctions de Boukaré Salambore, qui occupait jusqu’ici le poste de Consul honoraire du Burkina Faso à Bangui, la capitale e la République centrafricaine (RCA).

Cette décision a été actée lors du Conseil des ministres du jeudi 08 janvier, qui a adopté un projet de décret portant ladite révocation, invoquant des manquements sérieux aux obligations liées à la mission du concerné, nommé en novembre 2018.

« Après plusieurs années de service, des manquements et des insuffisances ont été constatés dans l’accomplissement de la mission du Consul honoraire de notre pays à Bangui », déplore le communiqué publié à l’issue de la réunion, qui ne donne cependant pas des détails spécifiques sur les faits reprochés à ce diplomate.

L’adoption du décret consacre la révocation de l’intéressé pour « faute grave », conformément à l’article 15 du décret n°2024-0453/PRESTRANS/PM/MAECRBE/MEFP du 17 avril 2024 qui régit l’ouverture des postes consulaires honoraires et encadre l’exercice de la fonction de Consul honoraire du Burkina Faso à l’étranger.

Le poste de Consul honoraire à Bangui est désormais vacant, dans l’attente de la nomination d’une nouvelle personnalité appelée à assurer la protection et le suivi de la communauté burkinabè résidant en RCA.