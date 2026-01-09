L’équipe des Lions de l’Atlas s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) de football, en battant vendredi 9 janvier au stade prince Moulay Abdellah à Rabat, la sélection camerounaise par 2-0.

Les buts de l’équipe marocaine ont été inscrits par Brahim Diaz (26è) et Ismael Saibari (74è). Pour une place en finale. Auteur du second but de la rencontre, le milieu de terrain marocain, Ismaël Saibari a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) Homme du match Maroc-Cameroun. Les Lions de l’Atlas affronteront en demi-finale le vainqueur de l’autre quart de finale, qui opposera le Nigeria à l’Algérie.

Le onze marocain renoue enfin avec les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, vingt-deux ans après sa dernière apparition dans le dernier carré continental en 2004, année où il avait décroché la médaille d’argent en Tunisie.

Après leur victoire bien méritée contre le Cameroun, les Lions de l’Atlas ont fait un pas de plus en espérant s’adjuger le trophée africain tant convoité, avec l’appui de leurs supporters très motivés et motivants, présents par dizaines de milliers sur les gradins du stadePrince Moulay Abdellah de Rabat, lors de chaque match de l’équipe nationale .