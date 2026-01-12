Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye a annoncé, vendredi 9 janvier à Rabat, la tenue d’une réunion stratégique à Dakar en avril ou mai 2026, dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Initiative Royale pour l’Afrique Atlantique, une stratégie marocaine visant à favoriser l’intégration, la stabilité et la prospérité partagée parmi les pays africains bordant l’océan Atlantique et les pays enclavés du Sahel.

El Malick Ndiaye a été reçu par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et a tenu ses propos dans une déclaration à la presse, à l’issue de ces entretiens.

Il a « réitéré l’engagement de son pays à soutenir l’Initiative Royale pour l’Afrique Atlantique, visant à consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans cette région », indique un communiqué de la diplomatie marocaine.

Le Président de l’Assemblée nationale sénégalaise a affirmé, à cet égard, poursuit la même source, que son institution parlementaire « est en cours de préparation d’une deuxième session à Dakar pour les mois d’avril ou mai pour lancer l’opérationnalisation de ce processus très important avec 28 pays sur le long de l’Atlantique. »

Il a défendu le fait que ce processus, initié en faveur des pays africains enclavés ayant besoin d’accès à des infrastructures portuaires et aéroportuaires, reflète les valeurs de solidarité et de partage qui unissent les pays du continent et démontre que l’Afrique a pris son destin en main.

Lors de leurs entretiens, Bourita et Ndiaye ont échangé sur des questions d’intérêt commun, portant notamment sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, en particulier dans les domaines économique, social, religieux et culturel.

Le responsable sénégalais a profité de cette occasion pour réaffirmer la position constante de soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative marocaine d’autonomie, saluant au passage l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain. IL a par ailleurs, hautement salué l’organisation de la CAN 2025 par le Maroc, prédisant une édition historique qui servira de modèle mondial.