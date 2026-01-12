Le sous-secrétaire adjoint à la guerre des États-Unis d’Amérique, chargé des affaires africaines, Bryan J. Ellis qui effectue du 11 au 13 janvier, une visite de travail au Maroc, a été reçu ce lundi 12 janvier à Rabat, par l’Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid ainsi que par le ministre Délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi.

L’inspecteur général des FAR et M. Bryan J. Ellis, qui est accompagné d’une délégation officielle de haut rang, ont abordé les sujets et axes de la coopération militaire qui seront examinés lors de la prochaine réunion du Comité consultatif de Défense Maroc-Etats-Unis, qui aura lieu en 2026 à Washington DC, indique un communiqué de l’état-major général des Forces Armées Royales.

Par la suite, M. Abdeltif Loudyi et M. Bryan J. Ellis ont eu une entrevue au cours de laquelle, ils se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du haut niveau de la coopération militaire bilatérale, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Ils ont également réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat stratégique maroco-américain, tel que convenu dans la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, signée le 2 octobre 2020 à Rabat.

M. Loudyi a saisi cette occasion, pour saluer le franc soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris ses provinces du Sud, ainsi que les efforts constructifs entrepris dans ce cadre, ajoute le communiqué.

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous le leadership du Roi Mohammed VI, faisant du Royaume du Maroc un acteur important de stabilité et un exportateur de paix et de sécurité vers les pays de son voisinage.

De son côté, le responsable américain a lui aussi, souligné le rôle joué par le Royaume, sous l’égide et la vision éclairée du Roi Mohammed VI, en tant qu’acteur important de stabilité face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination pour la conduite des stratégies de réformes et le rayonnement du Maroc en tant que pays pivot de stabilité et de paix pour son voisinage, conclut le communiqué.