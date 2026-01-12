La ville française de Bordeaux accueille ce lundi 12 janvier, le 106ème anniversaire de la tragédie maritime civile de l’histoire de France, le naufrage du «Paquebot Afrique».

Ce Paquebot était un navire faisant le lien entre Bordeaux et Dakar, la capitale du Sénégal, qui a fait naufrage le 12 janvier 1920, avec à son bord, 602 passagers, dont l’équipage, des familles de colons, des religieux et 192 tirailleurs sénégalais qui rentraient chez eux après avoir servi dans l’armée française durant la première guerre mondiale. Le drame a causé la mort de 568 personnes, devenant ainsi la plus grande catastrophe maritime civile française, souvent oubliée.

La cérémonie, organisée sous l’église de l’Association Mémoires et Partages, vise à sortir de l’oubli les victimes de ce drame. En plus de l’hommage qui sera rendu aux tirailleurs africains naufragés, en faisant revivre la réalité de ce drame historique, la commémoration marquera aussi une étape cruciale avec le lancement officiel de l’événement «Sauver L’Afrique».

L’Association Mémoires et Partages mène depuis 2016, un combat pour que ces soldats soient reconnus «Morts pour la France» et que leur sacrifice soit honoré.