Le Maroc et la Commission Économique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies, ont signé en fin de semaine dernière à Rabat, un accord de coopération qui constitue une étape clé dans les préparatifs de la 58ème Session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Économique (COM 2026).

La convention a été paraphée par le Secrétaire Exécutif de la CEA, Claver Gatete, qui effectue du 21 janvier au 3 février, une visite de travail en Afrique du Nord et la ministre marocaine de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, indique ce Département dans un communiqué.

Ledit accord définit les domaines de coopération entre le Maroc et le Secrétariat des Nations Unies en ce qui concerne la planification et l’organisation de la session de la COM, qui constitue le principal organe de décision politique de la CEA, explique le communiqué.

La COM 2026 se tiendra cette année à Tanger, au Nord du Maroc, du 28 mars au 3 avril, sous le thème : «La croissance par l’innovation : exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l’Afrique».

Gatete a salué le leadership du Maroc et le choix de Tanger pour accueillir cette conférence, y voyant une opportunité de renforcer la position de l’Afrique dans la gouvernance économique mondiale.

«En accueillant la COM 2026 à Tanger, le Maroc contribue à renforcer la voix collective de l’Afrique en ce qui concerne les problématiques économiques et démontre comment un leadership national peut impulser des solutions régionales à l’impact mondial», a-t-il déclaré.

Selon le Secrétaire Exécutif de la CEA, «le moment est venu d’organiser une conférence dont l’impact significatif dépasserait le simple engagement politique et déboucherait sur des actions concrètes pour la transformation économique et sociale de l’Afrique».

La COM 2026 réunira des ministres des finances, des gouverneurs de banques centrales du continent africain et des experts des organisations des Nations Unies pour débattre de l’état du développement socio-économique en Afrique.

Cette année, les échanges porteront particulièrement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques pour stimuler l’économie et l’emploi en Afrique, l’objectif étant de proposer des mesures concrètes pour renforcer la souveraineté numérique Etats africains membres de la CEA.