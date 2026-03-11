Le stade marocain « Prince Moulay Abdellah » de Rabat a été désigné «Stade de l’année 2025» lors de la 16e édition du concours Stadium of the Year 2025, un événement international dédié à l’architecture sportive organisé par StadiumDB qui récompense annuellement le meilleur stade sportif dans le monde.

Les stades éligibles à ce prix doivent avoir une capacité d’accueil d’au moins 15.000 places et avoir été inaugurés ou entièrement rénovés durant l’année 2025.

Le concours dont le vote s’est clôturé le 9 mars 2026, a suscité une large participation des passionnés d’architecture de stades du monde entier, avec 7.451 votants autorisés à sélectionner parmi les 28 stades inaugurés mondialement en 2025, cinq stades favoris en leur attribuant de cinq à un point.

Sur les 28 stades en lice, cinq étaient marocains. Il s’agit du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat qui a décroché la tête du podium dans ce classement en totalisant 14.481 points, suivi en seconde place par le Grand Stade de Tanger avec 10.453 points, talonné en 3ème place par le Stade Claro Arena de Santiago, la capitale du Chili.

Par ailleurs le stade Moulay Hassan de Rabat s’est adjugé la cinquième place avec 8.092 points, suivi en septième position, par le stade de la Ville de Rabat avec 6.543 points et en neuvième place par le Stade Olympique de Rabat avec 4.954 points.

Le classement comprenait aussi trois autres stades africains à savoir : le stade de Benghazi en Libye, classé 15e suivi en 18e place par le stade de Hoima City en Ouganda qui devrait accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2027, et en 20e position par le Stade Olympique au Tchad.

Le Stade Prince Moulay Abdellah, lauréat du titre, symbolise l’investissement marocain massif dans les infrastructures sportives, en prévision de l’accueil de la Coupe du Monde de football 2030 qu’organise le Maroc conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Ce nouveau stade national, construit à Rabat entre 2023 et 2025, peut accueillir environ 69.500 supporters et a été bâti dans un complexe sportif plus vaste comprenant également une salle omnisports, un stade d’athlétisme et une piscine olympique.

Le grand stade Prince Moulay Abdellah se distingue par ses tribunes très inclinées et proches du terrain, conçues pour amplifier l’ambiance. Sa façade lumineuse et son infrastructure moderne répondent par ailleurs aux normes les plus strictes de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).