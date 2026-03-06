Le Conseil des ministres tchadien a examiné et adopté ce jeudi 5 mars à N’Djamena, le projet de loi portant ratification de la convention créant l’Institut Régional pour l’Éducation au Sahel (EduSahel).

Tout a commencé en 2021, lorsqu’un projet régional, intitulé « Engagement Régional pour l’Apprentissage et la Collaboration dans l’Éducation au Sahel (Sahel RELANCE), a été lancé conjointement par la Mauritanie et le Tchad, avec l’appui de la Banque Mondiale.

L’Institut Régional EduSahel s’inscrit dans ce cadre et fait suite à la Déclaration des Chefs d’État et de Gouvernement du Sahel adoptée à Nouakchott le 5 décembre 2021, précise le communiqué publié à l’issue de la réunion.

D’après la même source, cet Institut repose sur trois piliers, notamment la formation des formateurs et cadres chargés de la planification, de la gestion et du pilotage des systèmes éducatifs dans les pays du Sahel ; la conduite des recherches sur les politiques éducatives innovantes et adaptées aux contextes sahéliens, ainsi que l’offre des prestations de services aux ministères et institutions éducatives.

Il est précisé que le siège d’EduSahel est établi à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Toutefois, les statuts prévoient une flexibilité géographique, dans la mesure où ledit siège peut être transféré dans la capitale de tout autre État membre sur décision unanime du Comité des Ministres.