Alors qu’il avait laissé entendre un possible retrait de la vie politique active après l’invalidation de sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire, le président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, a été officiellement appelé par les instances de sa formation politique, à continuer d’assurer la présidence de cette formation.

Cette demande a été formulée le samedi 24 janvier par le Comité central du Parti, réuni en session ordinaire dirigée par le président fondateur Gbagbo et ouverte aux présidents des Organes et des Commissions du parti.

L’initiative émanerait de la base, selon le communiqué du parti, qui fait le point sur la session. « Examinant le rapport de synthèse de la tournée nationale d’information et d’échanges organisée par le Parti les 20 et 21 décembre 2025, le Comité Central a endossé les conclusions et recommandations de la base qui s’est fermement opposée au départ du Président Laurent Gbagbo de la tête du Parti dans le contexte actuel », lit-on dans le document.

En conséquence, le Comité Central a demandé à Ggabgo « de surseoir à sa décision de se retirer et de poursuivre sa mission à la tête du PPA-CI » ; requête que l’ancien président de la République a acceptée.

La session a été consacrée à l’examen de la situation nationale aux plans politique, social et économique. A cette occasion, le Comité Central a réaffirmé l’opposition du PPA-CI au 4ème mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara, et s’est félicité du suivi du mot d’ordre concernant la non-participation du parti aux dernières législatives qui n’étaient que, selon la formation politique, « le prolongement indéniable du braquage électoral observé à l’élection présidentielle d’octobre 2025. »

L’ambition du parti est de relancer sa dynamique politique cette année. Le PPA-CI a annoncé la tenue de son premier congrès ordinaire au 15 mai prochain et, à cet égard, le Comité Central a donné mandat au Président Gbagbo pour désigner les membres du bureau, déterminer le thème et le lieu de la tenue de cet important rendez-vous.