Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a nommé dimanche 1er février, le Belge Johan A. Mistiaen, au poste de Responsable des opérations de la BM au Niger, indique rapporte l’institution de Bretton Woods dans un communiqué.

Sa mission principale sera de coordonner les efforts des différentes branches du Groupe, notamment la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), afin de répondre aux priorités de développement du pays.

Mistiaen travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement nigérien, les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile, ajoute le communiqué.

Johan A. Mistiaen a rejoint Groupe de la Banque mondiale en 2004 et occupé de nombreux postes de direction en Afrique. «Je me réjouis à la perspective de continuer à renforcer et enrichir notre solide partenariat avec le Niger et de mobiliser le soutien de l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir les efforts du pays en faveur d’une croissance inclusive, et de la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité », a-t-il déclaré.

Le communiqué souligne que le portefeuille actif de la Banque mondiale (IDA) au Niger comprend 23 opérations, dont 13 nationales et 10 régionales, pour des engagements d’un montant global d’environ 4,45 milliards de dollars, avec des investissements dans différents domaines entre autres, des transports, eau, l’énergie, agriculture….

Le portefeuille d’engagements d’IFC au Niger s’élève quand à lui, à 50 millions de dollars placés principalement dans les infrastructures et la finance ; et celui de la MIGA à 2 millions de dollars dédiés au secteur de l’argent mobile et des engagements indirects par le biais d’opérations de prêt de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).