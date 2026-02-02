Les Etats-Unis affichent clairement leur volonté d’insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales avec le Mali, en envoyant à Bamako, le nouveau patron du Bureau des affaires africaines du département d’Etat, Nick Checker.

Sa visite officielle, programmée pour ce lundi 2 février, a pour objectif de redynamiser les relations entre Washington et Bamako, après avoir tiré les leçons des erreurs passées et reconsidéré les impératifs du Mali qui tient au respect de sa souveraineté.

« Nick Checker, haut fonctionnaire du Bureau, se rend à Bamako pour témoigner du respect des États-Unis pour la souveraineté du Mali et de leur volonté de donner une nouvelle orientation aux relations bilatérales et de corriger les erreurs politiques commises» par le passé, indique un bref communiqué publié sur le compte twitter du Bureau des affaires africaines.

Les États-Unis disent se réjouir de discuter des prochaines étapes pour renforcer leur coopération avec le Mali, mais aussi de consulter d’autres gouvernements de la région, notamment le Burkina Faso et le Niger, sur leurs intérêts communs en matière de sécurité et d’économie.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des militaires, forment «l’Alliance des Etats du Sahel» (AES), créée le 16 septembre 2023.