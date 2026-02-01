L’année 2025 a été exceptionnelle pour le secteur marocain du tourisme qui a battu un double record en accueillant 19,8 millions de visiteurs (+ 14% par rapport à 2024) et en engrangeant à fin décembre, 138 milliards de dirhams (près de 12,75 millions d’euros), en hausse de 21% par rapport à l’année précédente, d’après les chiffres du ministère marocain du Tourisme.

Ce niveau inédit des recettes est d’autant plus significatif qu’il a dépassé largement en 2025, l’objectif de 120 MMDH fixé par la feuille de route du tourisme à l’horizon 2026, s’est félicité le département du tourisme dans un communiqué.

À cette occasion, la ministre marocaine du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor a déclaré que «l’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 reflète la transformation profonde du tourisme marocain, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste. Un tourisme plus performant, plus durable et qui crée de la valeur au niveau des territoires».

La dynamique du secteur témoigne de l’attractivité croissante du Maroc sur les marchés internationaux et une diversification de l’offre touristique à l’échelle nationale qui a contribué aux recettes du tourisme à hauteur de 48 MMDH en 2025. Cette double performance nationale et internationale témoigne de la forte contribution des Marocains à la dynamique du secteur touristique marocain qui s’en sort fort bien sans les pétrodollars algériens.

En effet, le Royaume compte peu ou pas du tout sur l’apport des visiteurs des pays maghrébins du voisinage et plus particulièrement l’Algérie, dont le pouvoir avait décidé le 27 août 1994, la fermeture de la frontière qu’il partage avec le Maroc, dans l’optique inavouée d’asphyxier son économie, mais depuis cette date, le Royaume connait une croissance fulgurante dans divers domaines, dont celui du tourisme.

Cette performance historique du secteur touristique marocain traduit les résultats concrets de la Feuille de Route du tourisme 2023–2026, lancée par le gouvernement sous le leadership du Roi Mohammed VI à savoir : le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d’hébergement, la diversification de l’offre, l’amélioration de la qualité des services et la stimulation de l’investissement territorial dans les différentes régions du Royaume.

Au niveau du continent africain, le Maroc a confirmé en 2024, son statut de première destination touristique en Afrique devant l’Egypte (19 millions de touristes) et la Tunisie (11 millions). En 2025, les trois pays ont accueilli ensemble, 49,80 millions de visiteurs, contre 44,10 millions en 2024, soit une progression de 12,92%. L’Algérie reste loin derrière, puisque elle n’a accueilli en 2025, que 3 millions de visiteurs, dont 50% sont des algériens de la diaspora, avait annoncé en juillet dernier, la ministre algérienne du tourisme et de l’artisanat.

Pour l’instant, l’Égypte et le Maroc se trouvent engagés dans un duel pour gagner le leadership dans la région nord-africaine, même si le Royaume chérifien occupe actuellement la pole position et promet de faire mieux à l’occasion de la coupe du monde de football qui sera co-organisée avec l’Espagne et le Portugal en 2030.