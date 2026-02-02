Le gouvernement béninois a officialisé, lors d’une cérémonie officielle organisée le vendredi 30 janvier, le départ du bataillon d’infanterie nigérian qui était déployé sur la base militaire de Togbin (Sud) à la suite de la tentative de coup d’État avortée du 7 décembre 2025 au Bénin.

La cérémonie, dite de «remerciement et d’au revoir», a enregistré la présence des autorités militaires et diplomatiques des deux pays, dont l’ambassadeur du Nigeria à Porto-Novo, Olukayode Olugbenga Aluko, précise un communiqué publié ce dimanche 1er février.

Le Chef d’État-Major Général des Forces armées béninoises, le Général de Corps d’Armée, Fructueux Gbaguidi a exprimé à cette occasion, la gratitude du gouvernement béninois pour le professionnalisme et la solidarité du contingent nigérian.

Selon ses propos, « l’intervention de l’armée nigériane avait été sollicitée par le Président Patrice Talon auprès de son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, par l’entremise de la CEDEAO, afin de sécuriser les Institutions républicaines et de protéger les populations».

Le contingent nigérian, fort d’environ 200 militaires, a été salué pour son rôle déterminant joué aux côtés de la Garde Républicaine et de l’ensemble de l’armée béninoise, pour contenir la crise et garantir la stabilité du pays.

En actant ce retrait des troupes voisines, conclut le communiqué, les autorités béninoises ont tenu à souligner l’efficacité de la coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria, ainsi que le rôle central de la CEDEAO dans la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région ouest-africaine.