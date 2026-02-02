La patronne du parti ivoirien «Mouvement des Générations Capables» (MGC – Opposition), Simone Ehivet Gbagbo a accepté sa défaite à la présidentielle de 2025, tout en défendant que sa candidature a permis de proposer une alternative républicaine et de protéger la nation du chaos.

« Les résultats proclamés ne m’ont pas placée en tête de cette élection. J’en ai pris acte avec responsabilité dans le respect de nos principes et de notre engagement pour la paix. Mais je tiens à le dire ici avec force, ma participation à cette élection n’a pas été vaine », a-t-elle déclaré, ce week-end, à l’occasion de la Cérémonie de présentation de vœux des structures du parti.

D’après ses propos, sa candidature « a contribué à préserver » la Côte d’Ivoire d’«affrontements aux conséquences incalculables » et « permis d’offrir une alternative crédible, pacifique et républicaine à un peuple qui aspirait au changement sans sombrer dans le chaos. »

Pour le MGC, qui a deux années d’existence, le scrutin de 2025, qui a fait vivre « une épreuve de feu » au parti, n’était qu’un début. Au cours de cette année, la formation politique de Simone Ehivet Gbagbo entend, entre autres, travailler sur son ancrage local.

« Le moment est venu de remobiliser nos forces. Le moment est venu de reprendre, avec méthode et discipline, nos activités de recrutement, d’implantation territoriale, d’animation politique de proximité », a-t-elle souligné.

Elle attend de voir le MGC présent dans les villages et quartiers, dans les syndicats, dans les universités, auprès des femmes, des jeunes, des travailleurs et des laissés-pour-compte ; estimant que la transformation du pays «ne se fera pas dans les salons, ni uniquement dans les conférences», mais « sur le terrain, par l’organisation, par la persévérance et par la conquête démocratique du pouvoir d’État».

Le parti MGC ambitionne de poursuivre son combat, «avec constance et fermeté», au service des réformes indispensables qui aboutiront, entre autres, à des élections transparentes et crédibles, et à la mise en place d’une Commission électorale réellement indépendante.

Simone Ehivet Gbagbo a invité militants et cadres du parti à «rester debout, mobilisés, disciplinés et confiants», pour faire du MGC « un instrument puissant de transformation nationale».