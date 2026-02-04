Le taux de chômage au Maroc a connu une légère décrue, s’établissant à 13% en 2025, contre 13,3% l’année précédente, selon les données relatives à la situation du marché du travail en 2025 communiquées, mardi 3 février, par le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Dans les détails, le chômage en milieu urbain est passé de 16,9% en 2024 à 16,4% en 2025, et de 6,8% à 6,6% en milieu rural. Le chômage des jeunes, de 15 à 24 ans, continue de grimper, passant de 36,7% à 37,2% entre les deux années, ainsi que parmi les femmes (de 19,4% à 20,5%) ; ce qui illustre des difficultés d’insertion pour les nouveaux entrants. S’agissant de la catégorie des diplômés sans emploi, quoi qu’ayant connu un léger retrait (19,6% à 19,1%), le taux de chômage reste relativement élevé.

L’économie nationale du Royaume a réussi à créer 193.000 postes d’emploi entre 2024 et 2025, porté par les secteurs des services avec 123.000 nouveaux postes d’emploi, des BTP (64.000 postes) et de l’industrie (46.000 postes). Le secteur de l’agriculture, forêt et pêche a par contre, perdu 41.000 postes.

Le taux d’activité a stagné, entre 2024 et 2025, à 43,5%, affichant une baisse de 0,4 point en milieu rural, passant de 46,5% à 46,1% et une hausse de 0,2 point en milieu urbain, passant de 42%à 42,2%. Ce taux a également connu une quasi-stagnation aussi bien parmi les hommes (de 68,6% à 68,5%) que chez les femmes (de 19,1% à 19%).