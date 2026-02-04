Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan est attendu ce mercredi 4 février au Caire, la capitale égyptienne, où il coprésidera avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, la deuxième session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays, a annoncé la présidence égyptienne dans un communiqué.

Pour rappel, ce Conseil avait été créé en février 2024 au Caire, après la signature d’un accord de coopération entre les chefs d’Etat des deux pays. La première session du Conseil s’était tenue sept mois plus tard, en septembre 2024 à Ankara, à l’occasion d’une visite d’al-Sissi en Turquie.

Outre la coprésidence du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, la visite officielle d’Erdogan au Caire sera rythmée par d’autres activités. Les deux chefs d’État tiendront une séance d’entretiens officiels, au cours desquels seront abordés aussi bien des questions bilatérales que celles relatives à l’actualité régionale et internationale.

Les présidents Erdogan et al-Sissi, ajoute le communiqué, assisteront à la séance de clôture du Forum d’affaires Égypto-Turc prévu ce mercredi, en présence d’importantes délégations de chefs d’entreprises turque et égyptienne ainsi que de représentants des institutions financières et économiques des deux pays.