La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé son intention de faire appel des sanctions prises par la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ayant opposé le Maroc au Sénégal, le 18 janvier 2026 à Rabat.

Dans un communiqué, la FRFF a exprimé son désaccord avec lesdites sanctions jugées disproportionnées par rapport à la gravité des événements, soulignant que cet appel est motivé par «son engagement à préserver tous les droits garantis par la loi».

Dans un communiqué publié mardi, la FRMF souligne avoir « pris acte des décisions du Jury disciplinaire de la CAF ayant parvenu récemment à la FRMF au sujet des événements ayant émaillé, le 18 janvier 2026, le match Sénégal-Maroc, comptant pour la finale de la 35ème CAN ».

« Eu égard à la non-conformité de ces sanctions avec l’ampleur et la gravité des incidents survenus tel que mentionné dans le courrier officiel adressé par le président de la FRMF au président de la CAF, veillant à préserver tous les droits régis par le règlement, la FRMF a décidé d’interjeter appel de ces décisions prises par le Jury disciplinaire de la CAF », ajoute le communiqué.

La Fédération pointe dans son communiqué, le retrait de l’Aire de Jeu, des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise, ainsi que l’envahissement de la pelouse par les supporters sénégalais et les violentes échauffourées que cela a provoqué.

Pour rappel, dans son verdict, la commission disciplinaire de la CAF a coupé la poire en deux en infligeant des amendes de 615.000 dollars à la Fédération sénégalaise de Football (RSF) et de 315.000 dollars à la FRMF. Elle a aussi une suspension pour cinq matchs officiels de la CAF, couplée d’une amende de 100.000 US dollars, contre l’entraîneur de l’équipe sénégalaise, Pape Bouna Thiaw et une suspension pour deux matchs officiels de la CAF, contre les joueurs sénégalais, Cheikh Barou Ndiaye et Ismaila Sarr.

Du côté marocain, la Commission de discipline a décidé une suspension du joueur marocain Ismail Saïbari pour trois matchs officiels de la CAF en lui infligeant une amende de 100.000 dollars et son coéquipier Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis d’un an à compter de la date de cette décision.

Dans ce verdict, le Maroc est le grand perdant face à la FSF qui ne va débourser aucun centime de ses propres caisses, puisqu’elle empoche une prime de 10 millions de dollars pour avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations.

En revanche, le Maroc est le grand perdant dans ce jugement, car en sus du budget colossal qu’il a investi pour l’organisation de la CAN 2025, il est sommé de débourser à la CAF, les 315.000 dollars d’amende en plus de l’amende de 100.000 qui a été prononcée contre le joueur Saïbari, soit un total de 415.000 dollars.