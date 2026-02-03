Le gouvernement du Bénin, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et l’Alliance africaine pour l’économie circulaire (ACEA) lanceront officiellement, ce mercredi 04 février à Cotonou, le Plan d’action pour l’économie circulaire du Bénin (PAEC).

Selon un communiqué de la BAD, le PAEC vise à permettre au pays d’exploiter les opportunités offertes par la circularité afin de relever les défis environnementaux et économiques, tout en contribuant à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’action climatique, de croissance verte et de création d’emplois.

Ce plan, financé par le Fonds pour l’économie circulaire en Afrique (ACEF), un fonds fiduciaire mis en place par la BAD pour promouvoir la transition vers des modèles économiques circulaires sur le continent, servira de cadre stratégique de référence pour intégrer la circularité dans les politiques publiques et les plans nationaux de développement.

Il permettra aussi d’orienter les réformes, les investissements et les projets nécessaires pour accompagner la transition du Bénin d’un modèle de production linéaire vers un modèle économique circulaire.

L’événement réunira des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, de la société civile et d’autres parties prenantes clés impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route pour l’économie circulaire au Bénin.

Véritable moteur d’innovation, l’économie circulaire transforme le développement économique en optimisant le cycle de vie des ressources ; et permet de concilier performance durable, inclusion sociale et résilience face aux défis environnementaux actuels.