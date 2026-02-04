Le ministère sénégalais des Affaires étrangères annoncé hier mardi, que la 10ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité se tiendra les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de Conférences Abdou DIOUF (CICAD), sous le thème : «L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables?».

Cette édition sera placée sous la présidence du Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, et marquera une importante étape consacrant une décennie de propositions de solutions africaines et durables face aux défis sécuritaires contemporains, précise le ministère dans un communiqué.

Les activités préparatoires et de réflexion de cet important événement seront officiellement lancées le jeudi 5 février à Dakar, par le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang qui tiendra après la cérémonie, un point de presse consacré aux préparatifs du Forum.

Les autorités sénégalaises présentent le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité comme une plateforme africaine de référence dédiée à la réflexion stratégique sur les enjeux de paix, de sécurité collective et de gouvernance dans le continent africain.