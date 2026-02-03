Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf et la secrétaire d’État britannique aux affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Yvette Cooper, ont officiellement annoncé, ce lundi 2 février à Londres, la tenue d’une réunion stratégique de haut niveau entre le Royaume-Uni et l’Union Africaine (UA) dès le début de cette année dans la capitale britannique.

L’information a été donnée par la Commission de l’UA, à l’issue d’une rencontre entre les deux personnalités au siège de l’UA à Addis-Abeba (Ethiopie), au cours de laquelle a été réaffirmé le partenariat durable entre l’Afrique et le Royaume-Uni et l’engagement commun envers la préservation du multilatéralisme et le système international fondé sur des règles.

Le patron de la Commission de l’UA a salué, à cette occasion, l’engagement historique du Royaume-Uni en faveur de l’Afrique et son action diplomatique constructive à l’échelle mondiale.

De même, Youssouf a exprimé sa gratitude pour le partenariat étroit établi avec les États membres de l’UA dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et le climat…, et rendu hommage au soutien britannique apporté à l’Africa CDC pour la gestion des urgences sanitaires, ainsi qu’à la Mission de soutien et de stabilisation de l’UA en Somalie (AUSSOM).

Pour sa part, la secrétaire d’État Cooper a rendu hommage au rôle prépondérant de l’UA sur la scène diplomatique mondiale, ainsi qu’à son action en faveur de la stabilité régionale et du développement.

Les échanges entre les deux parties ont aussi porté sur le renforcement de la coopération avec le Soudan et le Sahel, et sur le soutien aux opérations de paix de l’UA. Alarmés par l’urgence humanitaire au Soudan, elles ont réitéré leur appel à une cessation immédiate des combats.

Le dialogue de haut niveau annoncé marque la volonté de l’UA et du Royaume-Uni de transformer leur coopération historique en une alliance stratégique résiliente, capable de répondre aux défis globaux émergents.