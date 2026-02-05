Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, en visite officielle aux Etats-Unis, a eu une séance de travail à Washington, avec le président du conseil d’administration de l’Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank), John Jovanovic, a annoncé Kinshasa dans un communiqué.

Les discussions entre les deux hommes ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis dans les domaines de la commercialisation des minerais critiques congolais, la transformation locale et la création de chaînes de valeur industrielles ainsi que dans les projets structurants du corridor de Lobito et du barrage INGA, ajoute la même source.

A cette occasion, le président congolais a réaffirmé l’ambition de son pays de « convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement, et faire de ses partenariats internationaux des accélérateurs de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée».

Le projet ferroviaire, le Corridor de Lobito, prévoit de relier les zones minières de la RDC et de la Zambie au port de Lobito en Angola, dans l’objectif de faciliter l’accès aux marchés occidentaux.

D’autres personnalités ont pris part à la séance de travail, dont Conor Coleman, Responsable des investissements au sein de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) et George K. Kollitides II, Conseiller principal auprès du secrétaire adjoint à la Guerre (Deputy Secretary of War) et Directeur de l’Unité de Guerre Économique.

Tshisekedi s’est également entretenu avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat stratégique entre les USA et la RDC signé le 4 décembre 2025, notamment les possibilités d’investissement des États-Unis sur tout le territoire congolais ainsi que sur la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC.

D’après Kinshasa, Rubio a félicité la RDC pour le respect de ses obligations et a salué la détermination du Président congolais à poursuivre une mise en œuvre rigoureuse et coordonnée des accords bilatéraux.