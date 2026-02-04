Sur ordre du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales (FAR), le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, a reçu ce mercredi 4 février, au siège de l’Etat-major général des FAR à Rabat, la générale de corps d’armée, Cheryl Pearce, Conseillère militaire par intérim de l’Organisation des Nations Unies (ONU), actuellement en visite au Maroc.

Dans un communiqué, l’Etat-major général des FAR indique qu’à cette occasion, les deux responsables ont procédé à un échange approfondi sur la contribution des Forces Armées Royales aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide des Nations unies.

La Conseillère onusienne a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI, pour les efforts et l’engagement du Maroc au sein des missions onusiennes en République centrafricaine et en République Démocratique du Congo (RDC), saluant à ce titre, le professionnalisme et la résilience du personnel des Forces Armées Royales.