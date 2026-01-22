Le Maroc a été l’un deux premiers pays aux côtés du Bahreïn, à signer la Charte constitutive du Conseil de Paix, dont l’entrée en vigueur a été annoncé officiellement par le Président des Etats-Unis, Donald Trump lors d’une cérémonie qu’il a présidée ce jeudi à Davos en Suisse, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Sur instruction du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a procédé, ce jeudi à Davos en Suisse, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, lors de la cérémonie présidée par le Chef de l’Etat américain, Donald J. Trump en présence de nombreuses personnalités.

La signature par le Maroc de la Charte constitutive du Conseil de Paix, fait suite à l’acceptation par le Roi Mohammed VI de se joindre, à l’invitation du président des États-Unis, en tant que membre fondateur de cette nouvelle institution qui a pour objectifs de «contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient » et d’initier «une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde».

Le Maroc et Bahreïn ont en effet, été les deux premiers pays à apposer leur signature sur le document de la Charte constitutive du Conseil de paix, suite à quoi le Président Trump a annoncé l’entrée en vigueur officielle de ladite Charte, marquant du coup, la création officielle du Conseil de paix.

La cérémonie de signature a connu la participation d’une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères des pays signataires, notamment le Maroc, le Bahreïn, la Turquie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Indonésie, l’Azerbaïdjan et l’Argentine… en attendant d’autres nouvelles adhésions.

La participation à ce Conseil de Paix est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures. A ce titre, l’invitation reçue par le Roi Mohammed VI du président Trump, de se joindre au Conseil de Paix en tant que membre fondateur, constitue une reconnaissance du leadership éclairé du Souverain marocain et de sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable en plus de son statut de Président du Comité Al-Qods.