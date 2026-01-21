Des agences des Nations Unies ont annoncé, hier mardi, que plus d’un demi-million de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont été touchées par les récentes inondations qui ont frappé le sud et le centre du Mozambique, en particulier dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala, d’après le service d’information de l’ONU.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a dressé un tableau sombre de la. Situation dans ce pays, où ces inondations menacent gravement la santé et les moyens de subsistance de la population, les habitations traditionnelles en terre d’argile s’effondrent sous les eaux, les infrastructures de santé sont hors d’usage, tandis que près de 5 000 km de routes sont impraticables et plus de 27.000 têtes de bétail ont été également perdues.

D’une manière générale, la situation reste « instable et dangereuse », a déclaré Paola Emerson, la cheffe du bureau de l’OCHA, depuis Xai-Xai, la capitale de la province de Gaza (Sud), assurant tout de même que « les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. »

De son côté, le gouvernement du Mozambique, qui sollicite l’aide de l’ONU, dirige les opérations de secours et a mis en place un centre d’opérations d’urgence à Gaza, couvrant toutes les provinces touchées. Actuellement, 50 centres d’hébergement temporaires accueillent plus de 50.000 personnes, dont environ 38.000 dans cette province.

Les acteurs humanitaires sur le terrain alertent sur le fait que la difficulté d’accès aux zones sinistrées et le manque de fonds paralysent les opérations de sauvetage. Face à des besoins croissants, l’appel de fonds de 352 millions de dollars n’est toujours pas comblé, à l’heure où une aide supplémentaire s’avère indispensable.