Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue malgache, Michael Randrianirina, ont affiché, jeudi à Moscou, leur volonté d’approfondir la coopération entre leurs deux pays en l’étendant à des secteurs non encore exploités jusqu’ici.

« Nous disposons de nombreux domaines de coopération prometteurs, notamment l’agriculture, l’exploration géologique, l’énergie, la médecine, la santé et l’éducation » et « nous sommes disposés à élargir encore notre partenariat dans les domaines culturel et humanitaire », a déclaré Vladimir dans un discours.

De son côté, Randrianirina a réaffirmé le « ferme engagement » de Madagascar à renforcer ses relations avec la Russie et à s’ouvrir à un élargissement de la coopération entre les deux pays. La Russie et Madagascar célèbreront l’année prochaine, le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

En plus des perspectives d’avenir de la coopération russo-malgache dans divers secteurs, les deux nations entendent poursuivre leur collaboration sur les plateformes internationales, notamment dans le cadre des Nations Unies.

A la même occasion, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une aide humanitaire d’urgence de son pays à Madagascar qui a été récemment touchée par deux cyclones, saluant au passage, les mesures prises par le gouvernement malgache pour stabiliser la situation intérieure.

« Je tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances suite aux deux récents cyclones qui ont touché plus de 270.000 personnes et fait plus de 40 victimes. La Russie met tout en œuvre pour apporter une aide humanitaire à votre peuple et à votre pays », a déclaré le président russe.