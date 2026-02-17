Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé lundi 16 février à Libreville, une audience au Ministre émirati du Commerce extérieur, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, qui était accompagné d’une délégation officielle de son pays.

Selon un communiqué de la présidence gabonaise, cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de la visite officielle effectuée au début de ce mois de février, par le président Nguema à Abou Dhabi, au cours de laquelle plusieurs accords stratégiques de partenariat ont été signés entre les deux pays.

Les échanges entre les deux parties ont porté principalement sur la mise en œuvre effective des mémorandums d’entente conclus dans des secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, la logistique, le numérique, les investissements industriels et la valorisation des ressources naturelles.

Depuis son accession au pouvoir, le président gabonais est engagé dans une stratégie de rupture visant à positionner désormais le Gabon comme un hub économique incontournable d’Afrique Centrale ; ce qui passe par la mise en place des partenariats stratégiques solides, capables d’accélérer la modernisation du pays.

Nguema a inscrit les investissements émiratis dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie nationale, axée sur la diversification et la création d’emplois durables.

Le ministre Al Zeyoudi a salué les réformes engagées par le Gabon pour améliorer l’attractivité du pays, tout en réitérant l’engagement des partenaires émiratis à accompagner Libreville dans la mise en œuvre de ses projets structurants.

L’audience accordée par le président gabonais à la délégation émiratie traduit la solidité des relations bilatérales et la convergence de vues entre Libreville et Abou Dhabi en matière de développement durable et de coopération mutuellement bénéfique, conclut le communiqué.