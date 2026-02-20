Le Conseil des ministres togolais a adopté lors d’une réunion jeudi à Lomé, un décret portant sur la mise en place d’un nouveau dispositif de protection des hautes personnalités et des institutions.

Baptisée « Direction de la protection des hautes personnalités et des institutions », cette structure est présentée comme une réponse aux défis découlant de l’évolution des menaces sécuritaires et du rayonnement diplomatique croissant du pays.

«Face aux mutations du contexte sécuritaire et à l’accroissement de la visibilité internationale du Togo à travers l’organisation des événements internationaux, l’adaptation constante des mécanismes nationaux de protection s’impose », lit-on dans le communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil des ministres, soutenant que «le renforcement de la sécurité des hautes personnalités et des institutions publiques constitue une exigence prioritaire».

La nouvelle Direction regroupera des éléments issus de la police nationale et de la gendarmerie nationale, placés sous un commandement unique, afin d’«assurer une organisation intégrée et cohérente des missions de protection».

Le communiqué précise que la création de cette Agence répond à un double impératif, à savoir : rationaliser le commandement et améliorer la coordination opérationnelle.

Pour le gouvernement togolais, en mutualisant les moyens humains et matériels, la Direction de la protection des hautes personnalités et des institutions devrait garantir une plus grande efficacité et un niveau accru de professionnalisation du dispositif de protection.