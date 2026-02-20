Le Ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a catégoriquement démenti, dans un communiqué publié jeudi sur son compte X, des rumeurs faisant état du retour de l’ambassadeur malien en Algérie et de la reprise des fonctions à Alger, la capitale.

Le ministère malien dit avoir « constaté que des informations totalement fausses et sans fondement circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d’un retour de notre Ambassadeur à Alger».

Affirmant que «ces fausses informations sont délibérément distillées par des personnes mal intentionnées pour semer la confusion», le même département lancé un appel à «la vigilance et à la nécessité de ne se fier qu’aux seules informations diffusées à travers ses canaux officiels de communication».

A signaler que depuis la visite officielle du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, du 15 et 16 février 2026 en Algérie, une vidéo circule effectivement sur les réseaux sociaux, laissant supposer un imminent retour en poste de l’ambassadeur du Mali à Alger, un des fruits du déplacement diplomatique de Tiani.

D’après certains médias locaux, la vidéo est authentique, mais c’est une ancienne vidéo datant de février 2025, lors de la prise de fonction du diplomate malien à Alger, après sa nomination en octobre 2024.

Les relations entre le Mali et l’Algérie se sont dégradées depuis fin 2023, en raison des accusations mutuelles. Au fil des années, d’importantes décisions ont été annoncées, dont le rappel d’ambassadeurs et la fermeture réciproque de l’espace aérien.