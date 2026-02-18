L’accélération des flux commerciaux entre la Turquie et l’Ethiopie a été un des sujets au centre des discussions qu’a eu mardi 17 février à Addis-Abeba, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed avec le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, en visite en Ethiopie. Les deux dirigeants ont annoncé leur objectif de porter à un milliard de dollars les échanges commerciaux annuels entre leurs deux pays.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe, à l’issue de leur entretien, le président Erdoğan a déclaré avoir échangé, avec son hôte, sur des leviers de développement de la coopération Turquie-Ethiopie.

« Nous avons discuté des moyens de développer notre coopération dans de nombreux domaines et d’atteindre notre objectif d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux», a-t-il indiqué.

Le président Tayyip Erdoğan s’est félicité de la présence en Ethiopie, de plus de 200 entreprises turques, dont les investissements ont atteint 2,5 milliards de dollars et contribué à la création d’environ 20.000 emplois dans ce pays situé dans la Corne d’Afrique.

Des entreprises turques ont réalisé en Ethiopie, 15 projets d’une valeur totale de 2,6 milliards de dollars dans divers secteurs tels que les chemins de fer, les transports, l’industrie, le tourisme et les lignes de transport d’énergie, a-t-il précisé, souhaitant l’accroissement du nombre des projets qui seront crées prochainement dans ce pays africain.

Rappelant que la Turquie est le deuxième investisseur en Éthiopie, le président turc a reconnu que l’Éthiopie revêt une importance capitale pour la Turquie en raison du «rôle de premier plan qu’elle joue en Afrique, de par sa situation stratégique et son poids politique, économique et culturel».

La visite officielle d’Erdoğan en Ethiopie a coïncidé avec la commémoration du centenaire de la présence diplomatique turque en Afrique subsaharienne.

«L’ouverture de notre plus ancienne ambassade en Afrique subsaharienne à Addis-Abeba en 1926 place cette ville au cœur de nos relations avec le continent. C’est pour nous une grande fierté que cette visite coïncide avec le centenaire de l’inauguration de notre ambassade», s’est félicité le président turc.