La Commissaire européenne (UE) chargée de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, Hadja Lahbib qui effectue actuellement une tournée dans la région des grands lacs, a été reçue mardi 17 février à Kinshasa, par le Chef d’Etat de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, avec qui elle s’est entretenue sur la situation humanitaire dans la partie Est du pays, selon un communiqué de la présidence congolaise.

‎Après avoir transmis au chef de l’Etat congolais un «message de solidarité de l’UE envers la RDC, un message d’engagement sur le long terme», Hadja Lahbib a annoncé l’octroi par l’UE à la RDC, d’une allocation humanitaire de 81, 2 millions d’euros et l’ouverture d’un pont humanitaire dès la semaine prochaine en vue d’aider les populations en souffrance particulièrement dans la partie orientale de ce pays d’Afrique centrale.

Déplorant la situation de l’aide humanitaire dans le pays, Mme Lahbib a confirmé la poursuite de sa mission à Goma, la ville congolaise sous contrôle de la rébellion M23 et épicentre de la crise des déplacés, et au Rwanda, pour rencontrer les parties impliquées dans la crise sécuritaire à l’Est de la RDC.

«Je me rendrais au Rwanda, où je souhaite mettre les autorités devant leur responsabilité et après je serai à Goma où je rencontrerais les acteurs de M23 pour demander que le respect de droit international humanitaire soit respecté et que notre aide humanitaire puisse être délivrée dans le temps», a-t-elle déclaré, ajoute le communique de Kinshasa.

La Commissaire européenne a pris aussi part à une Table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en contexte de conflit, organisée conjointement par le gouvernement congolais, l’Union européenne et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et au cours de laquelle étaient analysées, entre autres, les pistes concrètes des solutions pour favoriser l’acheminement des aides humanitaires.