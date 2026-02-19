Le Conseil des ministres sénégalais a examiné et adopté lors de sa réunion ce mercredi 18 février à Dakar, un projet de loi visant à durcir les sanctions relatives aux « actes contre nature ».

Selon la porte-parole du gouvernement, il s’agit de la modification de l’article 319 de la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, en vue de préciser la définition des « actes contre nature » et d’éviter toute ambiguïté.

Les autorités entendent aussi durcir les peines et intégrer, dans les sanctions, non plus seulement les personnes qui commettent les actes incriminés, mais aussi celles qui en font l’apologie ou en assurent le financement.

Rappelons qu’au Sénégal, douze hommes ont été récemment arrêtés pour « actes contre nature » et « transmission volontaire du VIH », provoquant de vives réactions de la part des organisations de défense des droits humains.

Toutefois, à l’inverse, plusieurs organisations de la société civile sénégalaise et des collectifs religieux soutiennent fermement ces arrestations et l’initiative du gouvernement de renforcer les peines.