Le président ghanéen, John Dramani Mahama a lancé officiellement mardi 24 février à Shama à l’Ouest du Ghana, les travaux de construction d’une usine de verre d’envergure, baptisée «New Float Glass Manufacturing Company», dans le cadre du programme de transformation industrielle du pays.

Une fois pleinement opérationnelle, l’usine devrait produire 1.400 tonnes de verre par jour, ce qui devrait la positionner parmi les plus grands producteurs de verre dans le continent africain, indique un communiqué officiel.

Les objectifs derrière ce projet sont de réduire drastiquement les importations, générer environ 100 millions de dollars d’exportations annuelles, renforcer les chaînes d’approvisionnement locales et de créer des possibilités d’emplois durables tout en contribuant considérablement aux recettes nationales par le biais des taxes.

La cérémonie de lancement des travaux, orchestrée par KEDA (Ghana) Ceramics Company Limited, a également servi de cadre pour l’inauguration de la 5ème phase de la ligne de production de carreaux et la mise en service d’une usine moderne d’articles sanitaires.

Pour le Président Mahama, la réussite de l’industrialisation du pays repose sur la stabilité garantie par le gouvernement, les capitaux apportés par les investisseurs et le partenariat solide avec les communautés locales.

Le chef de l’Etat a soutenu que le « Made in Ghana » peut rivaliser avec les standards mondiaux grâce à l’innovation et une qualité sans compromis.