La Bolivie a décidé de suspendre sa reconnaissance de la pseudo-république sahraouie «Rasd», indique un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique tenu, ce lundi 23 février, entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères de l’État plurinational de Bolivie, Fernando Aramayo.

La décision de suspension de la reconnaissance de la «Rasd» par la Bolivie a été rendue publique dans un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique entre les Chefs de la diplomatie des deux pays, Nasser Bourita et Fernando Aramayo.

«L’État plurinational de Bolivie, agissant en pleine conformité avec la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité et réaffirmant son soutien au processus politique conduit sous les auspices des Nations unies, a procédé à un réexamen souverain de sa politique étrangère», lit-on dans le communiqué.

«À l’issue de cet examen, la Bolivie a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec l’entité dénommée république arabe sahraouie démocratique (RASD) et de mettre fin à tout contact officiel avec celle-ci, relevant qu’elle n’est pas reconnue comme État membre de l’Organisation des Nations unies», ajoute le communiqué.

«Cette décision s’inscrit dans la volonté de la Bolivie de contribuer de manière constructive aux efforts internationaux visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, fondée sur le compromis, conformément aux paramètres établis par les Nations Unies», précise le document.

La décision de suspension de la reconnaissance de la «Rasd» par la Bolivie ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume du Maroc et ce pays d’Amérique Latine. Les deux pays ont également convenu de rétablir les relations diplomatiques et d’entamer les procédures nécessaires en vue de l’établissement de missions diplomatiques résidentes à La Paz et à Rabat, conclut le communiqué.