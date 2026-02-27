Dakar et Abidjan ont annoncé, jeudi 26 février, la mise en place d’un cadre stratégique annuel prioritaire de mise en œuvre de leur coopération, incluant un programme conjoint d’échanges d’expertise, a annoncé la diplomatie sénégalaise.

Ce nouveau cadre de la coopération a été convenu lors des entretiens que la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Nialé Kaba a eu à Abidjan, avec son homologue sénégalais, Cheikh Niang qui effectuait une visite de travail en Côte d’Ivoire, accompagné du ministre des Infrastructures, Dethie Fall. La visite de Niang s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Outre les aspects internes aux deux pays, les parties ont salué la convergence de vues entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire sur les enjeux de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique de l’Ouest, réaffirmant leur engagement en faveur d’une intégration africaine pragmatique et solidaire.

Par ailleurs, toujours selon un communiqué de la diplomatie sénégalaise, le ministre Cheikh Niang a sollicité le soutien ivoirien pour la sécurisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, et invité la partie ivoirienne au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.