L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine (ALIPH), encouragées par le succès de leurs précédentes expériences, ont lancé jeudi 26 février, un nouvel accord de coopération visant à renforcer la protection du patrimoine culturel notamment dans le continent africain confronté actuellement à des conflits armés et à d’autres crises, dont celles liées au dérèglement climatique et aux évolutions technologiques.

S’inscrivant dans la continuité de l’engagement pris en 2019, ce nouveau protocole pour la période 2026-2029, réaffirme la complémentarité des mandats et des domaines de compétence des deux organisations ; et vise à renforcer la coordination opérationnelle, à faciliter la mise en œuvre de projets communs et à élaborer des réponses innovantes face aux nouveaux défis, lit-on dans un communiqué publié la veille par l’UNESCO.

Parmi les projets qui bénéficieront du nouvel accord figure celui de réhabiliter le patrimoine architectural endommagé du bien du patrimoine mondial des Falaises de Bandiagara (pays dogon), au Mali. Les deux organisations vont s’atteler à poursuivre la phase 2 dudit projet.

En août 2025, l’UNESCO avait annoncé que le taux d’exécution de la deuxième phase du projet de restauration du patrimoine bâti des Falaises de Bandiagara était estimé à environ 95%, et que des résultats concrets étaient enregistrés sur le terrain, à la satisfaction des responsables locaux et des communautés bénéficiaires.

C’est depuis novembre 2021, que le Bureau de l’UNESCO au Mali a démarré la mise en œuvre des activités du projet « Reconstruction et réhabilitation du patrimoine bâti du site des Falaises de Bandiagara », financé par la fondation ALIPH.

Le patrimoine architectural du site des Falaises de Bandiagara a été gravement endommagé à partir de 2012, s’intensifiant lors des conflits intercommunautaires et des violences armées qui ont frappé la région.

L’UNESCO dit œuvrer activement au renforcement de la cohésion sociale, conformément à son mandat de construction de la paix et en harmonie avec la vision portée par la politique culturelle du Mali.

«Fort de dix années fructueuses, ce nouveau partenariat avec l’ALIPH ouvre un nouveau chapitre dans notre coopération, qui nous permettra d’agir plus efficacement au service des communautés et des populations que nous aidons», a déclaré le Directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany.