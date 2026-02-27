Un Mémorandum d’entente entre les États-Unis et la République Démocratique du Congo (RDC) dans le domaine de la santé publique doté d’un budget massif de 1,2 milliard de dollars, a été paraphé hier jeudi 26 février, à Kinshasa, lors d’une cérémonie présidée par la Première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka.

Ce partenariat d’envergure repose sur une mobilisation conjointe des ressources, notamment 900 millions de dollars de la part du Gouvernement américain et 300 millions USD par Kinshasa.

L’enveloppe servira concrètement à renforcer la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme ; améliorer la santé maternelle et infantile et poursuivre l’éradication de la poliomyélite. Il s’agira également de consolider les capacités du personnel de santé, notamment en matière d’urgences sanitaires.

Au-delà de la réponse à ces maladies virales, cet accord entre aussi dans la vision à long terme du gouvernement Suminwa, à savoir l’accès aux soins pour tous. « Notre ambition est d’installer durablement un système de santé solide, accessible et financé de manière responsable », a déclaré la Cheffe du gouvernement congolais.

Judith Suminwa Tuluka a précisé qu’à travers cet accord stratégique, son gouvernement réaffirme sa volonté de renforcer la souveraineté sanitaire du pays, conformément au 4ᵉ pilier du PAG 2024-2028 relatif à l’accès aux soins de qualité pour tous.