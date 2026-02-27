D’ici à 2034, un total de 18 millions de jeunes en Afrique de l’Est et australe devraient bénéficier d’une éducation de meilleure qualité, à travers le programme « Des compétences pour la transformation économique et l’emploi » (ou SET4Jobs selon son acronyme en anglais), a annoncé, jeudi, la Banque mondiale (BM).

Ce nouveau programme régional est conçu pour permettre aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires pour obtenir de bons emplois, pour s’épanouir et réussir dans une économie moderne et pour contribuer à la prospérité régionale.

« Il est urgent de créer des emplois pour une jeunesse africaine en forte croissance », soutient le communiqué de la Banque, qui précise qu’en Afrique de l’Est et australe, environ 8 millions de jeunes intègrent le marché du travail chaque année, mais moins d’un million d’entre eux obtiennent un emploi salarié.

Le programme SET4Jobs, financé à hauteur de 972 millions de dollars via l’Association internationale de développement (IDA), s’attache à orienter les investissements dans les compétences vers des chaînes de valeur à fort potentiel de création d’emplois.

En étroite collaboration avec le secteur privé, la Banque aidera à faire en sorte que la formation de la jeunesse « soit en adéquation avec des secteurs en plein essor comme l’agroalimentaire, l’énergie, la santé, le tourisme et l’industrie manufacturière », a fait part Ndiamé Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe.

Il est indiqué que la mise en œuvre du programme SET4Jobs donnera lieu à des projets d’investissement dans sept pays, à savoir les Comores, la République démocratique du Congo (RDC), Madagascar, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, la Tanzanie et la Zambie.

La coordination entre ces pays sera assurée par le Conseil interuniversitaire pour l’Afrique de l’Est (IUCEA), qui joue un rôle central dans la promotion de la coopération régionale en matière d’enseignement supérieur et technique.

Le programme SET4Jobs mettra en place une plateforme régionale d’échange de connaissances afin de faciliter le partage efficace des expériences et des enseignements entre les pays participants.