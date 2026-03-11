Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé mardi 10 mars, dans un communiqué, avoir accordé une facilité de garantie de transaction de 20 millions de dollars à Banco Comercial e de Investimentos (BCI), la principale banque commerciale du Mozambique, en vue d’élargir l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement du commerce.

D’une durée de trois ans, cette facilité garantit aux banques internationales jusqu’à 100 % des opérations de financement du commerce de la BCI. Il est aussi indiqué que grâce aux opérations de roulement (transaction rollovers), la facilité devrait soutenir jusqu’à 120 millions de dollars de flux commerciaux.

Le chef du bureau pays du Groupe de la BAD au Mozambique, Rômulo Corrêa explique que la présente garantie de transaction «s’appuie sur la notation AAA de la Banque pour débloquer des capitaux supplémentaires au sein du système financier du Mozambique, soutenant ainsi la stabilité et la liquidité du marché au sens large».

« En diminuant les risques sur les transactions commerciales, la Banque africaine de développement permet à la BCI de réorienter ses maigres ressources en devises vers le soutien aux entreprises qui en ont le plus besoin, à savoir les PME et les sociétés locales qui stimulent la croissance économique », a-t-il ajouté.

Ce mécanisme dédié aux transactions va permettre à la BCI d’intensifier son soutien au commerce mozambicain, au profit des PME et des acteurs de l’import-export, souligne la BAD qui estime également qu’en dynamisant les échanges locaux, ce projet favorisera la disponibilité des biens et services à travers le pays.