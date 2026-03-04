L’Alliance des Institutions Financières Multilatérales Africaines (AAMFI) a officiellement salué l’admission de deux nouveaux membres, à savoir : la Banque Régionale de Développement Maritime (RMDB) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), indique un communiqué publié mardi 03 mars, sur le site de la Banque Africaine d’import-Export (Afreximbank).

L’intégration des deux banques a été confirmée lors de la neuvième réunion du Conseil de gouvernance de l’AAMFI, tenue le 14 février dernier, en marge de la 39e session ordinaire de la Conférence au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Cette « adhésion renforce la portée régionale de l’Alliance et élargit ses capacités dans les domaines du transport maritime, des infrastructures, du commerce et du financement du développement », lit-on dans le communiqué.

L’AAMFI, également connue sous le nom d’Africa Club, est une alliance d’institutions financières multilatérales africaines (AMFI) détenues et contrôlées par des Africains. Elle a été créée pour promouvoir la collaboration, la coopération et la coordination entre ses membres à l’appui des objectifs de développement économique durable et d’intégration de l’Afrique, conformément à leurs mandats respectifs.

Parmi les anciens membres de l’Alliance, figurent l’Africa Finance Corporation (AFC), Afreximbank, le Groupe de la Banque de Commerce et de Développement (Groupe TDB), la Société Africaine de Réassurance (Africa Re), l’African Trade and Investment Development Insurance (ATIDI), la Banque de Développement de l’Afrique de l’Est (EADB), le Fonds Africain de Solidarité (ASF) et le Fonds de Développement des Exportations en Afrique (FEDA).

D’après l’AAMFI, ses membres se sont développés au fil de plusieurs décennies et disposent collectivement d’un total d’actifs supérieur à 70 milliards de dollars US, déployés pour combler les lacunes critiques de l’Afrique en matière de commerce, d’investissement, d’assurance et de financement du développement.