Le Chef d’Etat du Ghana, John Dramani Mahama effectuera une visite de travail en Corée du Sud du 10 au 14 mars 2026, dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération économique entre le Ghana et Séoul, a annoncé, hier dimanche, un communiqué signé par le porte-parole de la présidence ghanéenne, Felix Kwakye Ofosu.

Au cours de sa visite en Corée du Sud, ajoute le document, le président Mahama aura des pourparlers bilatéraux avec son homologue coréen, Lee Jae Myung, et rencontrera le président de l’Assemblée nationale coréenne, Woo Won-shik.

Mahama prendra également part à une cérémonie de baptême d’un navire au chantier naval Hyundai Heavy Industries à Ulsan, et prononcera un discours lors d’une cérémonie de remise de diplôme à l’Université Yonsei.

Par ailleurs, le président rencontrera les Ghanéens étudiants et travailleurs en Corée du Sud, et participera à un dîner-rencontre avec des dirigeants d’entreprise et des dirigeants pour promouvoir l’investissement et renforcer les liens économiques entre les deux pays.