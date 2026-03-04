Le Sénégal et l’Union européenne (UE) s’orientent vers une consolidation de leur partenariat stratégique, fondé sur une coopération au développement ambitieuse, des échanges économiques soutenus et un socle de valeurs partagées, d’après un communiqué publié, mardi 03 mars, par la présidence sénégalaise.

Cette initiative a fait l’objet d’échanges entre le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et une délégation de deux Commissaires européens Jozef Síkela et Magnus Brunner, chargés respectivement des Partenariats internationaux et des Affaires intérieures et de la Migration.

Le communiqué informe que les deux parties ont discuté de plusieurs priorités communes, dont la formation et l’insertion professionnelle des jeunes qui s’imposent comme un pilier central. A ce niveau, le chef de l’Etat et les commissaires européens se sont accordés pour un « partenariat rénové », désormais axé sur une exigence de « résultats tangibles ».

Le Sénégal entend transformer son potentiel démographique en un moteur de croissance économique par des programmes de formation adaptés aux réalités du marché.

Depuis son accession au pouvoir, le président Diomaye Faye a fait de l’emploi des jeunes une priorité nationale. Pour répondre à ce défi majeur, il a toujours prôné une formation professionnelle qui puisse répondre aux besoins réels du terrain, une valorisation des compétences et un soutien à l’entrepreneuriat.

La question migratoire et les enjeux de sécurité ont également été abordés par les commissaires et leur hôte. A en croire le communiqué, Síkela et Brunner auraient salué l’excellence de la coopération entre le Sénégal et l’UE dans ces domaines stratégiques.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage cette relation de confiance, avec pour objectif constant l’amélioration durable des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais, conclut le document.