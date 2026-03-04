Le Président du Conseil des ministres togolais, Faure Essozimna Gnassingbé a reçu lundi 2 mars à Lomé, le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov qui effectue une visite de travail au Togo, dans l’optique de booster les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Selon la présidence togolaise, ces entretiens ont donné lieu à la signature d’un accord d’exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Paraphé par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, et son homologue biélorusse, Maxim Ryzhenkov, cet accord «vise à faciliter les déplacements des responsables officiels, à simplifier les procédures administratives et à créer un environnement plus favorable au développement des échanges institutionnels entre les deux États».

Au-delà de la diplomatie classique, le terrain économique a été aussi au cœur des échanges entre les deux ministres. Parmi les secteurs identifiés comme prioritaires, figurent l’agriculture, le commerce, les investissements et l’éducation qui devrait favoriser le transfert de compétences.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de conclure des accords spécifiques afin de structurer davantage leur partenariat sur le long terme, précise le communiqué officiel.

D’emblée, un mémorandum d’entente sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères a été signé. Avec ce mécanisme, Lomé et Minsk s’engagent à instaurer des concertations régulières et à coordonner leurs positions sur les grandes questions régionales et internationales.

Le communiqué de la présidence togolaise rappelle que le Togo et la Biélorussie ont établi leurs relations diplomatiques le 28 septembre 2010 à New York.