La Turquie ambitionne d’accompagner l’Angola dans le renforcement des capacités opérationnelles de ses forces armées, en implantant des unités de production d’équipements militaires directement sur le sol angolais.

Cette proposition de transfert de technologie a été mise sur la table, ce lundi 02 mars à Luanda, lors d’une audience accordée par le président angolais, João Lourenço, à une délégation d’hommes d’affaires turcs du secteur de la défense, conduite par l’ambassadeur turc en Angola, Muhammet Mustafa Celik.

La Turquie a proposé aux dirigeants angolais, «la possibilité de produire du matériel militaire en Angola pour renforcer les capacités de défense et de sécurité du pays», a déclaré l’ambassadeur turc à la presse, à l’issue de la réunion, précisant que «l’objectif est d’aider l’Angola à devenir un pays militairement fort».

Toujours selon ses propos, la réunion a servi à analyser les relations entre les deux pays et les perspectives de leur élargissement dans des domaines plus variés.

Les investisseurs accompagnant l’ambassadeur exercent, entre autres, dans le domaine des drones, dans le secteur de la construction navale et dans la production d’armes légères.