Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud, accueillera, les 12 et 13 mars, le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), sous la présidence de Ronald Lamola, ministre sud-africain des Relations internationales et Président en exercice du Conseil des ministres de la SADC.

La réunion est placée sous le thème : « Promouvoir l’industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », retenu par le 45ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC tenu à Antananarivo à Madagascar.

La SADC précise dans son communiqué annonçant l’événement, que ce thème illustre son engagement à moderniser l’agriculture, à accélérer l’industrialisation et à investir dans des énergies propres et durables, afin de bâtir une Région plus forte, compétitive et autonome.

Pendant les deux jours de la rencontre, les ministres évalueront les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes d’intégration régionale. Ils débattront, entre autres, de la gestion des risques de catastrophe, de la sécurité alimentaire régionale, de l’opérationnalisation du Fonds régional de développement de la SADC, ainsi que du Plan opérationnel annuel et du budget du Secrétariat de la SADC pour l’exercice financier 2026‑2027.

Cette réunion ministérielle sera le point culminant d’une série de rencontres préparatoires, notamment la réunion des hauts fonctionnaires et experts sur l’évaluation à mi-parcours du Plan de développement stratégique indicatif régional (4-5 mars), la réunion du Comité permanent des hauts fonctionnaires (7-8 mars), et le Comité des finances (9 mars).

Le communiqué rappelle que le Conseil des ministres, qui se réunit deux fois par an, en mars et en août, a la charge de superviser le fonctionnement et le développement de la SADC et de veiller à la mise en œuvre des politiques et des décisions en conséquence.