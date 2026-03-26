Le président de l’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, a salué les femmes égyptiennes comme piliers de la nation et garantes de la cohésion sociale face aux crises régionales, dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée de la femme égyptienne, célébrée le 25 mars 2026.

Il a réaffirmé son engagement à accélérer la Stratégie d’autonomisation 2030 pour garantir l’égalité des droits et accroître la participation des femmes à la vie politique et économique.

« J’adresse un message sincère à la femme égyptienne : L’Etat poursuit, avec une détermination inébranlable, son processus pour préserver les droits de la femme, garantir son égalité avec l’homme en droits et en devoirs, et assurer la mise en œuvre intégrale de la Stratégie d’autonomisation de la femme 2030 », a-t-il déclaré.

Al-Sissi a promis que les autorités continueront à renforcer la participation des femmes aux plans politique, économique et social, et à faire face à tous les défis culturels et sociétaux susceptibles d’entraver leur rôle.

« J’ai pris cet engagement à cœur et le considère comme une priorité de l’action nationale, convaincu que la renaissance de l’Égypte ne saurait être complète sans l’autonomisation des femmes et la valorisation de leur statut », a-t-il assuré.

Tout au long de son discours, le Chef de l’Etat a loué la femme égyptienne, qu’il considère, entre autres, comme « l’icône de la civilisation » égyptienne ; la « première école » qui forme les générations d’éminents citoyens, de savants et de figures de proue, dans tous les domaines de la vie ; le « soutien indéfectible et force de la détermination inébranlable » ; la « sage gestionnaire qui sait faire beaucoup avec peu » ; ou encore « le pilier sur lequel s’appuie la nation dans son chemin vers le progrès et la prospérité ».

« Quels que soient les efforts consentis pour énumérer ses qualités, rappeler ses mérites ou retracer ses contributions, nous ne saurions lui rendre l’hommage et la reconnaissance qu’elle mérite. Elle est la couronne de dignité et l’emblème de fierté qui ornent le front de l’Égypte », a-t-il soutenu.