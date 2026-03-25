La proposition de loi introduite au Sénat américain par Ted Cruz, visant à inclure le front Polisario sur la liste américaine des organisations terroristes, a été renforcée ce lundi 23 mars, par l’adhésion d’un quatrième sénateur resserrant ainsi l’étau autour du mouvement séparatiste sahraoui aux connexions avérées avec des groupes armés terroristes.

Il s’agit en effet, du sénateur républicain David McCormick, président de la sous-commission des Affaires étrangères chargée du Proche-Orient, de l’Asie du Sud, de l’Asie centrale et de la lutte contre le terrorisme, qui a annoncé ce lundi son soutien au projet initié le 13 mars, par les influents sénateurs Ted Cruz, Tom Cotton et Rick Scott.

Avec cette annonce qui revêt une importance particulière compte tenu des fonctions de McCormick, ce sont désormais quatre sénateurs qui appuient la proposition de loi soumise au Sénat.

Par ailleurs, dix autres parlementaires américains soutiennent déjà une proposition similaire déposée en juin 2025 par le député républicain Joe Wilson et le député démocrate Jimmy Panetta, visant à inscrire le Polisario sur la liste américaine des organisations terroristes.

Pour rappel, Ted Cruz a déclaré que «le régime iranien cherche à transformer le Front Polisario en une version des Houthis yéménites en Afrique de l’Ouest, menaçant ainsi la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés se trouvant notamment dans la bande du Sahel.

D’après de nombreux rapports s’appuyant sur des preuves tangibles, le Front Polisario collabore avec des groupes terroristes iraniens, reçoit des drones et des formations des gardiens de la révolution de la république islamique iranienne qu’il utilise dans ses attaques contre les Forces Armées Royales marocaines déployées au long de la frontière algérienne.