Le Chef de l’État guinéen, le Général Mamadi Doumbouya, a reçu, hier mercredi au Palais Mohammed V de Conakry, Nicolas Forissier, envoyé spécial du Président français, porteur d’un message personnel d’Emmanuel Macron.

Le ministre français du Commerce extérieur et de l’Attractivité a exprimé sa satisfaction pour l’accueil qui lui a été réservé, et a transmis au Président Doumbouya une invitation officielle de son homologue français pour une visite d’Etat en France.

Dans un communiqué, la présidence guinéenne souligne que « cette démarche vise à approfondir le dialogue politique et à renforcer les relations entre les deux pays. »

Doumbouya a salué cette initiative diplomatique, rappelant les liens historiques de coopération qui ont toujours existé entre la Guinée et la France, avant de réaffirmer la volonté de son pays de développer des partenariats équilibrés, fondés sur le respect mutuel et la convergence des intérêts.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur plusieurs secteurs stratégiques comme la santé, l’énergie, les industries, l’exploitation des minerais critiques, sans oublier les partenariats entre le secteur privé guinéen et français, la jeunesse, le développement rural ou encore les dynamiques migratoires, conformément au Programme Simandou 2040.

Le chef de la diplomatie guinéenne, présent à l’audience, a déclaré que la visite de l’émissaire français « traduit un regain de confiance entre les deux États, ainsi qu’une volonté commune de renforcer la coopération dans un contexte marqué par les ambitions de transformation économique de la Guinée, notamment à travers le développement du projet Simandou. »

Pour Conakry, cette séquence diplomatique a permis aux deux pays d’afficher leur intention de consolider un partenariat en évolution, orienté vers des priorités partagées, notamment le renforcement de la coopération économique et culturelle, ainsi que la valorisation du potentiel de la jeunesse et des femmes.