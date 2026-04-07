Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen qui effectue une visite de travail de deux jours au Maroc, a déclaré lors d’un point de presse tenu mardi 7 avril à Rabat, à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, que « les Pays-Bas considèrent qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable » au différend autour du Sahara Occidental marocain. Cette position a été également consignée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre entre les Chefs de la diplomatie marocaine et néerlandaise.

Berendsen a tenu, à cette occasion à réaffirmer que «les Pays-Bas considèrent une véritable autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste dans ce contexte, et qu’ils soutiennent pleinement les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour faciliter et mener des négociations sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable».

Et le Chef de la diplomatie néerlandaise de préciser que « les Pays-Bas agiront conformément à leur position, y compris aux niveaux diplomatique et économique, dans le respect du droit international ».

Les deux parties ont ainsi confirmé la même position formulée par l’ancien Ministre néerlandais des Affaires étrangères, David van Weel qui avait assuré que l’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine, était l’option «la plus réaliste» pour le règlement de ce différend régional autour du Sahara marocain.

Par ailleurs, les deux ministres Nasser Bourita et Tom Berendsen ont exprimé leur désapprobation face à la fermeture actuelle du détroit d’Ormuz, estimant qu’elle devait «être levée au plus vite». Ils ont de même fait part de leurs «préoccupations quant à la situation à Gaza et en Cisjordanie» jugeant qu’il est «essentiel» de rester «attachés à la solution à deux États».

Dans ce cadre, Tom Berendsen a «salué la coopération fructueuse avec le Maroc lors de la dernière session de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, les Pays-Bas accordant une grande importance à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du Comité Al-Qods».

Les deux parties ont également discuté de la situation en Ukraine et examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires, migratoires et économiques, les Pays-Bas étant le dixième partenaire étranger du Royaume chérifien.

Il s’agit de la première visite hors-Union européenne, qu’effectue Tom Berendsen les 7 et 8 avril au Maroc, sa depuis sa nomination dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et ce, quatre mois après le déplacement officiel de Nasser Bourita le 5 décembre 2025 à La Haye.