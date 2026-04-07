Le deuxième Forum urbain africain (FUA2) se tiendra du 8 au 10 avril à Nairobi, la capitale du Kenya, sous le thème : «Un logement convenable pour tous : faire progresser la transformation socio-économique et environnementale en vue de la réalisation de l’Agenda 2063», a annoncé l’Union Africaine (UA).

Le FUA est une plateforme continentale créée par l’Union africaine pour faciliter le dialogue et la coordination sur l’urbanisation durable et les établissements humains en Afrique.

Véritable programme multisectoriel, il rassemble l’ensemble des forces vives (dirigeants, partenaires au développement, secteur privé et société civile) pour repenser l’avenir des villes africaines à travers un dialogue inclusif et favorise d’autre part, le partage de connaissances, d’expériences, de bonnes pratiques et d’innovations contribuant ainsi au développement urbain durable sur le continent.

La deuxième édition du FUA vise à placer le logement au cœur des priorités du développement en Afrique et à en faire un levier de transformation pour l’avenir urbain dans le continent. L’objectif principal poursuivi est de mobiliser les dirigeants politiques, d’harmoniser les cadres politiques et de catalyser une action collective en faveur d’un logement abordable, inclusif et durable sur l’ensemble du continent.

Il est attendu du FUA2 de produire des résultats concrets qui renforcent l’engagement collectif de l’Afrique en faveur d’un développement urbain inclusif, résilient et durable, le logement étant placé au cœur de ce programme.

Le FUA2 devrait aboutir à l’adoption de la Déclaration de Nairobi, qui définira les priorités et les positions politiques communes de l’Afrique en matière de logement et d’établissements humains, et orientera l’engagement du continent lors de la treizième session du Forum urbain mondial.

L’AUF2 s’appuie sur les conclusions et résultats du premier Forum urbain africain (FUA1) tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Pour rappel, le Forum urbain africain qui s’inscrit dans le cadre du mandat de la Convention de l’Union africaine sur le développement durable n° 8, est aligné sur les cadres continentaux et mondiaux, notamment l’Agenda 2063, les Objectifs de développement durable et le Nouvel Agenda urbain de l’UA.